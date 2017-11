Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-02 / 09:30 *PRESSEMITTEILUNG* *Waldbühne Berlin erzielt 2017 neuen Besucherrekord* · 350.000 Besucher · 22 Veranstaltungen, davon acht ausverkauft · Waldbühne erfolgreichstes Amphitheater der Welt · Beatsteaks, Die Toten Hosen & zahlreiche weitere Highlights für 2018 angekündigt Berlin, 2. November 2017. Über 350.000 Gäste besuchten in der zurückliegenden Saison 2017 die Waldbühne Berlin. Damit konnte die traditionsreiche Freilichtbühne die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre weiter ausbauen. Dies spiegelt sich unter anderem im aktuellen Pollstar-Ranking wieder, in dem die Waldbühne Berlin über die ersten drei Quartale 2017 nach Ticketverkäufen weltweit Platz 1 in der Kategorie "Amphitheater" belegt und damit an der Spitze des quartalsweisen Rankings des international renommierten Fachmagazins steht. Für die Besucherströme sorgten zahlreiche Veranstaltungshighlights, darunter drei Künstler, die gleich zweimal ausverkauft waren. Dies gelang Robbie Williams, P!NK, die mit einem fulminanten Einflug aus dem Oberrang ihre Show artistisch eröffnete, und Udo Lindenberg. Weitere Top-Acts waren Aerosmith, Andreas Gabalier, Kings of Leon, Volbeat und Marius Müller-Westernhagen. Das Benefiz-Festival "PEACE x PEACE - Your Voice For Children!", das am 18. Juni zum zweiten Mal in der Waldbühne stattfand, überzeugte diesmal mit deutschen und internationalen Künstlern wie Beginner, Bilderbuch, Freundeskreis, Fritz Kalkbrenner, Samy Deluxe, Miss Platnum, Grossstadtgeflüster, Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld. Den fulminanten Schlusspunkt setzte Herbert Grönemeyer zusammen mit den Fantastischen Vier und ihrem gemeinsam produzierten Song "Einfach sein", den sie zum ersten Mal live vor Publikum spielten. Durch das gemeinsame Engagement von Künstlern, Veranstalter und Waldbühne konnten über "PEACE x PEACE" dieses Jahr insgesamt 413.517,29 Euro für Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten gespendet werden. Für die klassischen Höhepunkte sorgten Ludovico Einaudi mit seinem einzigen Open-Air-Konzert des Jahres sowie die Berliner Philharmoniker mit Stardirigent Gustavo Dudamel. Zudem begeisterten Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra am 13. August mit Pianistin Martha Argerich ihr Publikum vor der beeindruckenden und stimmungsvoll illuminierten Waldkulisse, und wenige Tage später gab die erfolgreichste Sopranistin der Welt, Anna Netrebko, zusammen mit dem international gefeierten Tenor Yusif Eyvazov das einzige gemeinsame Konzert in Deutschland. Das traditionelle Taschenlampenkonzert mit der Band Rumpelstil schloss auch in diesem Jahr die Waldbühnensaison. Bereits zum 19. Mal tanzten, sangen und feierten kleine und große Besucher in einem Meer aus Lichtern. Europas führendes Ticketing- und Live Entertainment-Unternehmen CTS EVENTIM, das die Waldbühne Berlin seit 2009 betreibt, freut sich über ein weiteres erfolgreiches Jahr: "Es ist großartig, wie sich die Waldbühne Berlin in den letzten Jahren entwickelt hat. Inzwischen ist sie nicht nur die führende europäische Open-Air-Location, sondern auch weltweit ganz vorne dabei. Unser Dank gilt einmal mehr den Künstlern, Veranstaltern und Besuchern, die 2017 mit uns gemeinsam zu einem weiteren Rekordjahr für die Waldbühne gemacht haben.", so CTS EVENTIMs Executive Vice President Rainer Appel. Auch für 2018 zeichnet sich wieder ein starkes Jahr für die Waldbühne ab. Erst kürzlich ging das Konzert der Beatsteaks in den Vorverkauf, die mit ihrer "Yours Tour 2018" am 9. Juni die Waldbühne rocken werden. Ein weiteres Eventhighlight wird am 7. Juni 2018 das Konzert der Toten Hosen, dessen Vorverkauf am heutigen Donnerstag um 18.00h startet. Außerdem sind aktuell für das kommende Jahr angekündigt: Die Schlagernacht des Jahres (16. Juni), die Berliner Philharmoniker (24. Juni), Jonas Kaufmann (13. Juli), The Kelly Family (28. Juli), Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra (19. August), Andrea Bocelli (24. August), Dieter Thomas Kuhn & Band (25. August) sowie Roland Kaiser (15. September). Weitere Termine folgen. Tickets für alle Veranstaltungen sind erhältlich unter www.eventim.de. *Über die Waldbühne Berlin* Die Waldbühne Berlin ist eine traditionsreiche und renommierte Open-Air-Location im Westen Berlins, die 1936 erbaut wurde und heute bis zu 22.000 Besuchern Platz bietet. Als Betreiber fungiert seit 2009 Europas führendes Ticketing- und Live Entertainment-Unternehmen CTS EVENTIM, unter dessen Regie die Anzahl der Veranstaltungen und Besucher in den vergangenen Jahren deutlich erhöht wurde. Inzwischen ist die Waldbühne Auftrittsort erster Wahl für zahlreiche bedeutende nationale und internationale Künstler. Dank ihrer Programmvielfalt und der einzigartigen Kulisse sicherte sich die Waldbühne diverse Auszeichnungen und ist 2017 im Ranking des Branchenmagazins Pollstar nach neun Monaten das weltweit publikumsstärkste Amphitheater. *Über CTS EVENTIM* CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Über Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 150 Millionen Eintrittskarten für mehr als 200.000 Veranstaltungen vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2016 erwirtschafteten 2.384 Mitarbeiter in 25 Ländern einen Umsatz von 830 Millionen Euro. *Für weitere Informationen:* Waldbühne Berlin: Jessica Paul Kommunikation & Marketing Tel.: +49.30.74737214 jessica.paul@waldbuehne-berlin.de _CTS EVENTIM: Christian Steinhof Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49.40.380788.7299_ christian.steinhof@eventim.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA Schlagwort(e): Events 2017-11-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 