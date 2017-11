Zürich (awp) - Die Aktien der Swiss Re sind am Donnerstag in einem kaum verändert tendierenden Gesamtmarkt mit leicht höheren Notierungen in den Handel gestartet. Der Rückversicherer musste aufgrund hoher Kosten für Naturkatastrophen wie erwartet für die ersten neun Monate 2017 einen Verlust ausweisen, sieht sich aber gut ...

