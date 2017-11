New York (ots/PRNewswire) -



Unternehmen verbinden robotergesteuerte Prozessautomatisierung mit Process Mining, um die Initialisierung, Umsetzung und Industrialisierung der digitalen Geschäftsabläufe von Kunden zu beschleunigen.



UiPath, ein weltweit führender Plattformanbieter für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA), und Celonis, weltweiter Marktführer für Process Mining-Software, verkündeten heute eine strategische Partnerschaft. Auf vielfachen Kundenwunsch werden die Unternehmen ihre jeweiligen Lösungen gemeinsam vermarkten und verkaufen, um Kunden durch eine Straffung und Automatisierung ihrer Prozesse, eine Transformation und Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe zu ermöglichen.



Das Verbinden beider Lösungsansätze überwindet viele der Herausforderungen, vor denen große Betriebe bei ihren Versuchen zur Prozessautomatisierung stehen und hat das Potenzial, RPA-Implementierungen um weitere 50-60% zu vereinfachen. Kunden können ihre Prozesse jetzt automatisch visualisieren und nach Bereichen mit dem höchsten Automatisierungspotenzial durchleuchten, so dass sie RPA anschließend auf beschleunigte und strukturierte Weise errichten, testen und einsetzen können. Durch den Einsatz von UiPath-Robotern können Kunden ihre speziell angefertigte UiPath/Celonis-Integration wirksam anwenden. Diese Integration macht es in der Branche erstmalig möglich, sowohl menschliche als auch digitale Arbeitskräfte, die in ihre Geschäftsprozesse involviert sind, kontinuierlich zu analysieren, zu steuern und zu überwachen.



Zusammenfassend ermöglicht das Verbinden von RPA und Process Mining dem Kunden Folgendes:



1. Evaluierung aktueller Prozesse durch sofortige Visualisierung von IST-Prozessen 2. Ermittlung von Prozessautomatisierungsprozessen mit der größten geschäftlichen Auswirkung 3. Verstehen des RPA-Geschäftsszenarios basierend auf den Daten ihrer Unternehmen 4. Reduzierung des Projektrisikos durch 100%ige Prozesstransparenz während aller Phasen der RPA-Implementierung 5. Messung, Aufrechterhaltung und Anpassung ihrer digitalisierten Prozesse im Laufe der Zeit



"UiPath hat sich verpflichtet, die fähigste, agilste und skalierbarste RPA-Plattform auf dem Markt zu bieten", kommentierte Daniel Dines, CEO und Gründer von UiPath. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Celonis und der Fähigkeit des Unternehmens, analytische Daten zur Belegschaft vollständig zu erfassen, erhoffen wir uns, den Einsatz von Prozessautomatisierung drastisch zu beschleunigen. UiPath hat sich aufgrund seiner Einfachheit und raschen Implementierung zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen bereits einen Namen gemacht. Gemeinsam erleichtern wir es unseren Kunden, ein breites Spektrum an Prozessen bei all ihren Geschäftsabläufen zu digitalisieren."



"Es ist unerlässlich für Kunden, den Reifegrad ihrer Prozesse zu verstehen und zu entscheiden, welche Prozesse standardisiert genug dafür sind, von RPA zu profitieren und welche Prozesse im Voraus weitere Straffungen benötigen", so Alexander Rinke, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis. "Das Verbinden von Celonis und RPA befähigt Kunden durch die Anwendung leistungsfähiger Analysefunktionen und modernster Automatisierung, ihre gesamten Geschäftsabläufe schneller und ganzheitlich zu digitalisieren. Durch die Nutzung von Process Mining konnten unsere Kunden ihre RPA-Resultate erheblich verbessern."



UiPath: Daten und Fakten



UiPath ist weltweit führender Anbieter von robotergesteuerter Prozessautomatisierung und bietet eine vollständige Software-Plattform, um Organisationen bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen. Das Unternehmen steht an der Spitze der Digitalgeschäfts-Revolution und erreicht seit 2015 ein jährliches Umsatzwachstum von über 500%. Eine globale Gemeinschaft von tausenden Benutzern und über 300 Kunden nutzt die UiPath-Plattform, um bediente und unbediente Software-Roboter schnell und akkurat einzusetzen, was bessere Geschäftsergebnisse, größere Sicherheit und Compliance für komplexe Prozesse und eine höhere Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz mit sich bringt.



Celonis: Daten und Fakten



Celonis ist Weltmarktführer für unternehmensbewährte Process Mining-Software. Celonis wendet Machine Learning quer durch Geschäftsdaten an, um eine vollständige, unparteiische Einsicht in alle IT-unterstützten Geschäftsprozesse zu bieten, versteckte Probleme aufzudecken und präskriptive Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme zu geben. Betriebe aller Größenordnungen - einschließlich Unternehmen wie Siemens, ABB, Bayer und Vodafone - vertrauen Celonis als automatisiertem Berater und schaffen Transparenz über ihre Geschäftsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.celonis.com oder folgen Sie @Celonis.



