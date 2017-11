Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003) hat heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Solarcentury, einem der weltweit führenden Solarparkentwickler und -betreiber, bekanntgegeben.

Mit dieser Partnerschaft sichert sich Capital Stage in den kommenden drei Jahren den Zugang zu Solarparks in Europa und Übersee mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 1,1 GW. Damit verfügt das Unternehmen über das Potential, seine Erzeugungsleistung in den nächsten drei Jahren insgesamt von heute rund 1,4 GW auf rund 2,5 GW zu steigern. Die Capital Stage AG hält im Rahmen dieser Partnerschaft an ihrer konservativen Investitionsstrategie fest und wird ausschließlich baureife Solarparks übernehmen, die die länderspezifischen Renditeerwartungen der Gesellschaft erfüllen.

Dr. Dierk Paskert, Vorstandsvorsitzender der Capital Stage AG, sagte: "Die strategische Partnerschaft mit Solarcentury ist ein wichtiger Meilenstein für Capital Stage. Wir sichern uns dadurch den exklusiven Zugang zu einer Pipeline hochattraktiver Projekte in enger Zusammenarbeit mit einem professionellen Solarparkentwickler ...

