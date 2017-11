Die deutsche Chemiebranche profitiert von guten Geschäften im Ausland und steigert den Branchenumsatz um rund sechs Prozent.

Eine hohe Nachfrage nach Chemieprodukten "Made in Germany" verleiht Deutschlands drittgrößtem Industriezweig Zuversicht. Im dritten Quartal stieg der Branchenumsatz im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 46,5 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag mitteilte. Das kam vor allem den Herstellern von Fein- und Spezialchemikalien zu Gute. Insbesondere im Ausland, vor allem in Europa, aber auch in den USA und in Asien, liefen die Geschäfte rund. "2017 kann ein gutes Jahr für die chemische Industrie in Deutschland ...

