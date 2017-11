Immer weniger Menschen sind in Deutschland ohne Arbeit. Im Oktober sogar so wenige, wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das berichtet die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag.

Im Zuge des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober auf 2,389 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum September nahm die Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...