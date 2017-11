Zur Beurteilung der Lichtqualität sollten Nutzer und Hersteller ihr Augenmerk unter anderem auf die sogenannte Farbkonsistenz (auch: Farbtoleranz) richten. Bei einzelnen Leuchten spielt dieses Thema keine Rolle. Überall jedoch, wo mehrere Leuchten einer Serie in einem Raum installiert sind, führt eine geringe Farbkonsistenz schnell zu einem ungewollten, manchmal unschönen, Farbenspiel, vielleicht sogar mit einem hässlichen Grünstich zwischendurch (Bild 1).

Die Farbkonsistenz ist ebenfalls bei Projekten wichtig, bei denen ein homogenes Farbbild auch bei zukünftiger Wiederbeschaffung eine hohe Priorität hat. Ist das Licht aus der ersten Charge vielleicht noch sichtbar gleich, kann sich die zweite Charge zwei oder drei Jahre später schon deutlich verändert haben. Zwar ist dies in erster Linie eine Frage der Ästhetik, allerdings braucht es dafür keine allzu hohen Ansprüche. Wer dieses Phänomen bereits einmal mit eigenen Augen gesehen hat, wird es in oder an seinem Gebäude auf jeden Fall vermeiden wollen.

Dieses Problem trat bei der Glühlampe nicht auf. Zwei 60-W-Lampen von unterschiedlichen Herstellern hatten stets die gleiche Farbtemperatur, gemessen in Kelvin (K). Diese Farbtemperatur wird direkt am Wolfrahmdraht gemessen, es handelt sich also tatsächlich um eine Messung der Temperatur. Zwei Glühbirnen mit 2700?K leuchten deshalb auch mit dem exakt gleichen Weiß.

Kelvin-Wert bei LED nur bedingt aussagekräftig

Ganz anders bei der LED. Zwar geben Hersteller hier ebenfalls einen bestimmten Kelvin-Wert an, allerdings nur, weil es ihnen an einer Alternative fehlt. Denn mit der »Temperatur« im eigentlichen Sinne hat es beim Warm-, Neutral- oder Kaltweiß von LED nichts mehr zu tun: An keinem Ort der LED werden auch nur annähernd so hohe Temperaturen erzeugt wie am Wolframdraht der Glühlampe.

Die Angabe der Farbtemperatur in Kelvin dient damit also lediglich als Vergleichswert, welcher der Farbtemperatur an der Glühlampe am ähnlichsten erscheint, auch Correlated Color Temperature (CCT) genannt. Den Maßstab bilden die Koordinaten der CIE-Normfarbtafel (CIE = Commission internationale de l'éclairage, deutsch internationale Beleuchtungskommission) und die sogenannte Black Body Curve (BBC). Letztere stellt die weißen Farborte ...

