Die Rekordjagd der beliebtesten Kryptowährung geht weiter. Allein auf Monatssicht kletterte der Kurs um 56 Prozent. Am Morgen wurde die 7.000-Dollar-Marke überschritten. Grund für den erneuten Anstieg von knapp zehn Prozent, war die CME Group. Die größte Terminbörse der Welt mit Sitz in Chicago kündigte an, noch in diesem Jahr Bitcoin-Futures auf den Markt zu bringen. Futures sind Rechte, einen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem festgelegten Preis kaufen oder verkaufen zu dürfen. Somit können Finanzinstitute und Anleger das Risiko der hohen Volatilität des Bitcoins reduzieren, wodurch die digitale Währung weiter in den Mainstream vorrückt.

