FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau Deutschlands bleibt insgesamt gut in Fahrt. Im September lagen die Bestellungen um 12 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Sowohl aus dem Ausland (plus 13 Prozent) als auch aus dem Inland (plus 10 Prozent) wurden mehr Orders verbucht.

"Während sich der Zuwachs auf den Exportmärkten des Maschinenbaus verstetigt hat, gab es im Geschäft mit Inlandskunden in den vergangenen Monaten häufig noch Minusraten oder nur kleine Plusraten. Das Inlandsgeschäft ist deshalb weiterhin mit Fragezeichen behaftet", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Das zeigte sich auch in der Neunmonatsbilanz der Auftragseingänge: Die Orders von Januar bis September beruhten nahezu vollständig auf Auslandsbestellungen (plus 10 Prozent). Die Aufträge aus dem Inland legten nur marginal um 2 Prozent zu, insgesamt stiegen die Bestellungen in diesem Zeitraum um 7 Prozent.

Im Dreimonatsvergleich Juli bis September stand ein Auftragsplus von 12 Prozent in den Büchern, auch hier übertraf das Ausland (plus 14 Prozent) die Ergebnisse im Inland (plus 7 Prozent) deutlich.

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vertritt mehr als 3.200 Betriebe des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Mit aktuell gut 1 Million Beschäftigten im Inland und einem Umsatz von 220 Milliarden Euro (2016) ist die Branche größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland.

