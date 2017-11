Die Hudson's Bay Company (HBC) steckt tief in der Krise. Womöglich sinkt auch noch der Wert der Immobilien. Jetzt hat Karstadt-Eigner Signa eine milliardenschwere Offerte für Kaufhof vorgelegt.

Die Stimmung der Mitarbeiter ist ähnlich grau wie der zweigeschossige Bau aus den Siebzigerjahren. Vor dem Hauptsitz der Hudsons's Bay Company (HBC) in Brampton vor den Toren Torontos berichtet eine Endvierzigerin aus dem Einkauf während einer Raucherpause, wie die neue Entlassungsrunde die Motivation der Mannschaft abermals gedrückt hat.

"Zuerst waren alle erleichtert, die es nicht getroffen hat. Doch schnell folgte der Frust darüber, dass die Arbeitsbelastung weiter steigt", sagt sie. Vor allem glaube keiner, dass sich die Zeiten wieder bessern. Die Angestellte hat nach eigenen Angaben vier Chefwechsel miterlebt. Sie sagt: "Mit jedem Neuanfang hofften wir, dass die Krise überwunden werden kann." Vergebens. "Inzwischen glaubt keiner mehr an das Gerede von neuen Möglichkeiten und glänzenden Perspektiven."

Tatsächlich steckt das älteste eingetragene Unternehmen Kanadas tief in der Krise. Nach der Gründung 1670 hat HBC zunächst über Jahrhunderte den Pelzhandel in großen Teilen Nordamerikas beherrscht. Heute bieten die Kanadier allerlei Konsumgüter in Kaufhäusern an, deren Gebäude ihnen oft selbst gehören. Zu HBC gehören die Nobelhäuser Saks Fifth Avenue, deren Outletvariante Saks Off Fifth und auch die deutsche Kette Galeria Kaufhof. Wenn diese nicht bald besser laufen, drohen dem Konzern existenzielle Probleme. Und auch der große Trumpf von HBC - das milliardenschwere Immobilienportfolio - könnte dann an Wert verlieren. Die Verwerfungen treffen längst auch den deutschen Ableger Kaufhof, dessen Beschäftigte künftig auf Gehalt verzichten sollen.

Dabei ist HBC gerade in Europa äußerst umtriebig. In den Niederlanden eröffnet der Konzern gleich zehn neue Kaufhäuser unter der Marke Hudson's Bay, in Rotterdam und Amsterdam sowie fünf deutschen Städten hat er zudem jüngst Filialen des Premiumoutlets Saks Off Fifth aufgemacht. Auch einige Filialen von Kaufhof sollen erneuert oder erweitert werden.

Woran es bei HBC hakt

Die großen Pläne stehen jedoch im Widerspruch zur wackligen Wirklichkeit. Ende 2016 lag das Verhältnis von Eigenkapital zu den gesamten Verbindlichkeiten von HBC bei schmalen 25 Prozent. Aus dem operativen Geschäft kann das Unternehmen sicher keine Großinvestitionen finanzieren. Allein im ersten Halbjahr fiel ein Verlust von umgerechnet 284 Millionen Euro an - fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. HBC-Europachef Wolfgang Link räumte Mitte Oktober ein, dass auch der Kaufhof eine "wirtschaftliche Atempause" braucht. Am Mittwoch dann legte der österreichische Karstadt-Eigner Signa eine milliardenschwere Offerte für den Konkurrenten Kaufhof vor. HBC reagierte in einer ersten Stellungnahme reserviert: Das Angebot sei unvollständig und unverbindlich, hieß es. Das Management werde es jedoch prüfen.

Woran es hakt, ist bei Lord & Taylor an der berühmten 5th Avenue in Manhattan hautnah zu besichtigen. Im Erdgeschoss testen ein paar Touristen die Parfüms von Marc Jacobs und Jimmy Choo, andere lassen sich teure Cremes auf die Handflächen massieren. Doch spätestens auf der vierten von zehn Etagen gibt es mehr Verkäufer als Kunden. Dabei garantiert das New Yorker Kaufhaus Toppreise, wie es ...

