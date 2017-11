FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat ihr starkes Wachstum im Oktober beibehalten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie verharrte auf dem Vormonatswert von 60,6 Punkten, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte.

Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 60,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Produktion und Auftragseingang legten erneut kräftig zu, und die Beschäftigung wurde in so hohem Tempo aufgebaut wie zuletzt im April 2011. Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung von rund 500 Einkaufsleitern und Geschäftsführern der verarbeitenden Industrie in Deutschland.

November 02, 2017

