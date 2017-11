Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft wenig verändert und bewegt sich abwechslungsweise sowohl in der positiven wie in der negativen Zone. Nach der Erholung um rund 200 Punkte über die vergangenen Tage scheint für weitere Avancen und ein Angriff auf das Jahreshoch von vor zwei Wochen derzeit etwas die Kraft zu fehlen. Die Vorgaben von der Wall Street bieten zudem keine Impulse, denn dort haben sich die Kurse nach Börsenschluss in Europa und auch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank kaum bewegt. Geprägt wird das hiesige Geschäft aber von den Quartalsberichten von gleich drei Bluechips.

Auf internationaler Ebene wird mit Spannung die für heute erwartete Bekanntgabe des künftigen Fed-Chefs durch US-Präsident Donald Trump erwartet. Als Favorit für die Nachfolge von Janet Yellen, deren erste Amtszeit im Februar 2018 endet, gilt Jerome Powell, was sich zuletzt auch in entsprechenden Medienberichten manifestierte. Die Bekanntgabe dieser Personalie ist allerdings erst für den Nachmittag in den USA vorgesehen.

Der SMI gibt bis um 09.30 Uhr 0,01% auf 9'266,94 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07% auf 10'631,91 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht dagegen 0,12% höher bei 1'507,84 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titeln geben 12 nach und 18 legen zu.

Credit Suisse (+3,1%) besetzen nach Zahlen die Tabellenspitze im SMI/SLI-Tableau. ...

