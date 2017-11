FRANKFURT (Dow Jones)--Die Industrie der Eurozone ist mit viel Schwung in das vierte Quartal gestartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 58,5 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 58,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Im September hatte der Index bei 58,1 Punkte gelegen. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

"Der Hauptindex kletterte im Oktober auf den höchsten Wert seit Februar 2011 und notiert aktuell auf dem zweithöchsten Stand seit über 17 Jahren", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. "Seit dem Jahr 2000 hat die Industrie nicht mehr so eine hohe Wachstumsrate verzeichnet wie im bisherigen Jahresverlauf."

Die Unternehmen und die Lieferanten hätten jedoch gleichermaßen mit der kräftig anziehenden Nachfrage zu kämpfen, was die stärkste Zunahme der Auftragsbestände seit Beginn der Erhebung dieser Daten vor 15 Jahren und die gravierendste Verlängerung der Lieferzeiten seit 2011 zeigten. Dadurch steige auch die Preismacht beider Akteure, was am beschleunigten Anstieg der Einkaufs- und Verkaufspreise abzulesen sei.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 05:09 ET (09:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.