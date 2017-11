BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 01-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 01/11/2017 IE00B88D2999 20153 GBP 4511482.457 223.8615818 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 01/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7061899.256 15.90908411 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 01/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 97737829.11 255.1721657 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 01/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 7644483.402 6.4705946 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 01/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 10059351.35 310.7135553 Daily ETP



Boost ShortDAX 01/11/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5366095.715 5.7231456 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/11/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14772194.48 538.8558575 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 01/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42778905.04 7.3467726 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 8863396.641 947.2476906 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 01/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 21041803.64 3.4180429 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/11/2017 IE00B7ZQC614 223016567 USD 179880858.7 0.8065807 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 01/11/2017 IE00B7SX5Y86 461653 USD 28358365.69 61.4278813 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 01/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15283537.1 23.0226454 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 01/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4247620.024 110.3994808 Daily ETP



Boost Copper 3x 01/11/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 1999855.158 25.8002549 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 01/11/2017 IE00B8KD3F05 71997 USD 4105440.055 57.0223767 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/11/2017 IE00B8VC8061 162390576 USD 39115959.91 0.2408758 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/11/2017 IE00B76BRD76 200782 USD 8380716.515 41.7403777 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 01/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 17088729.33 3.7318179 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 01/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1602217.01 95.855041 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2256997.047 40.17438674 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 01/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2454881.357 65.69650647 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 01/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 422962.7189 161.0059836 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 01/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20484819.09 52.60678513 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 01/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2945344.795 223.369088 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 01/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 253087207 4914.314698 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 01/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 166422410.7 20445.0136 Daily ETP



Boost Palladium 01/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 903928.4337 48.6375267 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 01/11/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1057295.912 141.5199989 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 01/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 713551.5405 146.7307301 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 01/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 220712.7688 3.9447511 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 01/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 370141.8614 71.1811272 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 01/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 645824.6718 87.3444241 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 01/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 493578.1268 82.8568284 Daily ETP



Boost Silver 2x 01/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 179565.8818 59.5575064 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 01/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 684978.2774 46.7945264 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 46563971.73 9.0289337 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 01/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 39202245.62 100.7254531 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1697044.019 132.7890469 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13841914.95 49.2593085 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 972918.6975 133.2765339 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKS8QN04 1268759 EUR 71410314.16 56.2835922 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 112766.6083 137.3527507 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7759074.396 51.58821837 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 265699.9973 106.2799989 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 01/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10435920.49 78.9338292 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/11/2017 IE00BLS09N40 431686 EUR 17780454.61 41.1883976 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 01/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6521926.708 15.8368382 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/11/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4564370.401 111.4865392 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/11/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2787935.205 39.7504164 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 01/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 2971045.197 16.8993743 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 01/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1077075.505 97.2353078 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 887801.7734 30.2127539 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 01/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 544760.6984 63.6402685 Short Daily ETP



Boost Brent 01/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7406001.989 19.6126775 Oil ETC



Boost Gold 01/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2894709.088 26.1095094 ETC



Boost Natural Gas 01/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 939832.1976 21.4813878 ETC



Boost BTP 10Y 5x 01/11/2017 IE00BYNXNS22 114150 EUR 4921195.806 43.1116584 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 01/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2923365.059 48.9872823 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 01/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1520521.947 78.9717434 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 01/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 577886.8333 78.1456164 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 01/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1481898.043 87.3657613 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/11/2017 IE00BYTYHS72 194399 USD 7226837.16 37.1752795 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 01/11/2017 IE00BYTYHR65 187057 USD 3785865.965 20.2391034 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5942153.194 242.1217991 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 01/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 279901.9828 25.4456348 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 01/11/2017 IE00BYTYHQ58 28941978 USD 6904542.982 0.238565 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 01/11/2017 IE00BYMB4Q22 143106 EUR 21994352.51 153.6927348 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R26



Copyright RTT News/dpa-AFX