In Sachen Smart-Meter-Gateway-Administration (GWA) setzen die Osterholzer Stadtwerke künftig auf das Full-Service-Angebot von GWAdriga. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war neben der Prozesskompetenz vor allem auch die Investitionssicherheit, die GWAdriga bietet. "Allein über die Erfüllung der Dienstleistung bei seinen Gesellschaftern EWE, RheinEnergie und Westfalen-Weser Netz bringt GWAdriga eine langfristige Perspektive mit", erklärt Volker Hildebrandt, der verantwortliche Projektleiter der Osterholzer Stadtwerke. "Zudem ist das Team von GWAdriga von Anfang an sehr kompetent und kundenorientiert aufgetreten. Und auch die wirtschaftlichen Aspekte haben gestimmt - bei einem Thema wie dem Rollout intelligenter Messsysteme ja kein unwesentlicher Faktor", so Hildebrandt weiter. Insgesamt werden die Osterholzer Stadtwerke in den nächsten Jahren rund 4.000 iMsys ausrollen. In einem ersten Schritt soll nun eine Standardschnittelle zur Branchenlösung Schleupen.CS realisiert werden, die gleichzeitig die besonderen Anforderungen der Osterholzer Stadtwerke berücksichtigt. Danach werden im ersten Quartal 2018 die entsprechenden Prozesse aufgesetzt und ausführlich getestet. Über die reine Gateway-Administration hinaus sieht Volker Hildebrandt aber auch weitere Perspektiven in der Zusammenarbeit: "GWAdriga bietet uns zum einen den Zugang zu einer starken Einkaufsgemeinschaft. Zum anderen bestehen weitergehende Kooperationsmöglichkeiten für technische Lösungen." Über die Osterholzer Stadtwerke Mit rund 145 Mitarbeitern versorgen die Osterholzer Stadtwerke mehr als 65.000 Menschen mit Erdgas, Strom, Wärme und Trinkwasser. Daneben ist das kommunale Unternehmen für die Abwasserreinigung in Osterholz-Scharmbeck zuständig und übernimmt weitere kommunale Aufgaben wie etwa den Betrieb der Straßenbeleuchtung in Lilienthal, Grasberg und Osterholz-Scharmbeck. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Als Full-Service-Dienstleister konzentriert sich das Unternehmen auf die Abwicklung der Smart Meter Gateway-Administration und des Messdatenmanagements. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen aber auch Dienstleister, die die Interessen von unterschiedlichen Stadtwerken bündeln. Mit ca. 3,4 Mio. Zählpunkten und etwa 480.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga schon mit der Gründung über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart Meter Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga nutzt die zertifizierten Services des IT-Partners BTC AG auf Basis der BTC | AMM-Produkte sowie deren Betrieb in den BTC-eigenen Rechenzentren. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 05:18 ET (09:18 GMT)