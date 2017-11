shareribs.com - Anfang November 2016 empfahlen wir Ihnen mit Mogo Finance Technology Inc. (WKN: A14WWN) eine hochspannende FinTech-Turnaround-Story aus Kanada. Damals notierte die Aktie bei umgerechnet 1,12 Euro. Innerhalb von zwei Handelstagen explodierte die Aktie nun um über 50 Prozent. Was ist passiert?Mogo Finance Technology hat angekündigt, seine Pläne zur Integration von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in das digitale Mogo-Konto sowie in zukünftige neue Produkte und Funktionen auf Basis der Blockchain-Technologie zu beschleunigen.Bis Redaktionsschluss erreichte die Mogo-Aktie in der Spitze einen Kurs von 3,90 Euro. Das entspricht mit Blick auf unsere Erstempfehlung einem satten Kursgewinn von rund 248 Prozent in gut 12 Monaten.

