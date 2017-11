... sind dafür die sicherste Wette. Knapp 5 % Tagesgewinn für VW gestern bei 476 Mio. € sind ein Indiz dafür. Alle vier Autokonzerne brachten es gestern auf 1,2 Mrd. €. Es ist der einzige Sektor im DAX, der gegenüber dem Marktdurchschnitt den größten Discount aufweist, nämlich zeitweise 40 %, inzwischen 30 %. Wir hatten es im August bereits vorgerechnet.



Rein theoretisch, was wir anmerken, streben die deutschen Autobauer nur zum Normal-Niveau von etwa 10 bis 11 im KGV gegenüber aktuell 13,5 per Frühjahr 2018. Dann notiert der DAX locker deutlich über 14.000 Punkten und mehr. Das ist keine Prognose, aber so rechnet es sich nun einmal.



