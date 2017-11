Südzucker AG: Südzucker-Tochtergesellschaft Freiberger erwirbt den US-amerikanischen Pizzaproduzenten Richelieu

Südzucker-Tochtergesellschaft Freiberger erwirbt den US-amerikanischen Pizzaproduzenten Richelieu

Die Freiberger USA Inc., Morris Plains, eine 100%ige Tochter der Südzucker-Gruppe, erwirbt von Centerview Capital die Richelieu Foods Inc, Braintree/Massachusetts, für einen Enterprise Value von 435 Millionen US-Dollar. Richelieu ist der größte Tiefkühlpizza-Produzent für Eigenmarken für den Lebensmitteleinzelhandel in den USA.

Richelieu produziert an fünf Standorten in den USA mit knapp 900 Mitarbeitern Tiefkühl- und gekühlte Pizzen sowie Saucen und Dressings für den Eigenmarkenbereich der Lebensmitteleinzelhändler. Damit ist Richelieu im US-Markt, dem weltweit größten und am schnellsten wachsenden Pizza-Markt, beheimatet. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Umsatz von 325 Millionen US-Dollar erzielt. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der US-amerikanischen wettbewerbsbehördlichen Genehmigung.

