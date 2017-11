Mit der zur productronica neu vorgestellten AXI VT-X750 wird ein komplett neuer Ansatz einer Inline-Röntgeninspektion angeboten. Das System nimmt nun nicht mehr Einzelbilder im CT-Verfahren auf, sondern arbeitet in einer filmähnlihcen On-the-Fly-Verfahren, sodass in aller kürzester Zeit, weit über 400 Schichten einer Leiterplatte und seiner Bestückung zur Auswertung stehen. Dabei bietet die neue Bandbreite von 6 µm bis 30 µm programmierbarer Auflösung, Möglichkeiten bis hinab in den Bondwire-Bereich. Eine vollautomatische Programmierung, ähnlich der erfolgreichen AOI-Systeme, hilft bei der einfachen Erstellung von bibliotheks-basierenden Programmen. Das umfängliche CT-Bildmaterial, erlaubt ein "hineinzoomen" aus dem 2D-Bild in die Leiterplatte, was dem Gerät neben der gewünschten Fähigkeit als AXI, auch die Analysefunktion mitgibt.

Mit dem neuen Verfahren, wird das System auch dem letzten Nachteil der bisherigen CT-Technologie ...

