Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Gerichte schmecken köstlich, sind kalorienarm, leicht nachzukochen und nicht nur für Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten oder Diabetes geeignet, sondern für alle, die sich gerne saisonal und regional ernähren: Das neue Kochbuch "Leichte saisonale Küche" des Gesundheitsmagazins Diabetes Ratgeber aus dem Wort & Bild Verlag bietet 100 tolle Rezepte, mit denen man gesund genießen kann, ohne auf Genuss zu verzichten.



Kochen nach den Jahreszeiten



Gegliedert nach Frühling, Sommer, Herbst und Winter finden sich viele leckere Rezepte für kleine und vegetarische Gerichte, Fleisch- und Fischmahlzeiten sowie süße Speisen. Und es wird mit genau den Zutaten gekocht, die uns die Natur zu der jeweiligen Jahreszeit in besonderer Frische zur Verfügung stellt. Der Vorteil: Obst und Gemüse schmecken besser, man isst automatisch abwechslungsreicher, genießt durch die zeitliche Begrenzung intensiver, und die Zutaten sind meist regional verfügbar, das schont die Umwelt.



Kein Rezept hat mehr als 550 Kilokalorien



Das Besondere an den neuen Genuss-Rezepten: Keines hat mehr als 550 Kilokalorien. Alle Rezepte sind für Menschen, die Insulin spritzen, mit BE- und KE-Angaben versehen und führen nicht zu einem raschen Blutzuckeranstieg. Die Gerichte wurden von der Münchner Ernährungswissenschaftlerin Angelika Karl entwickelt und von einer Diabetesberaterin geprüft.



Bestellt werden kann das 224-seitige Kochbuch "100 Rezepte - Leichte saisonale Küche" (14,90 Euro, ISBN: 978-3-927216-47-1 / PZN: 13781648) über Apotheken, den Buchhandel oder direkt bei der Herold Fulfillment GmbH (Tel. 089/61 38 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de).



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de