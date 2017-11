Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Grüne, FDP und CDU/CSU liegen in ihren Sondierungsgesprächen bei der Zukunft des Autos schwer über Kreuz. Auch nächtliche Beratungen haben nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) keinen Fortschritt gebracht. Gleiches gelte für die Landwirtschaft. "Es ist kein Geheimnis, dass es gestern bei den Thema Landwirtschaft und Verkehr ordentlich gekracht hat", sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin vor dem Beginn der nächsten Verhandlungsrunde.

Der Ex-Verkehrsminister rechnet damit, dass im Laufe des Tages immerhin Papiere vorgelegt werden können, die aber lediglich die inhaltlichen Unterschiede klar benennen sollen. In der kommenden Woche werden laut Dobrindt und anderen Verhandlungsteilnehmern die beiden strittigen Themen dann noch einmal aufgenommen.

Die Grünen dingen auf ein Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor um das Jahr 2030 und fordern Hardware-Nachrüstungen für Dieselautos, damit die Luft in den Städten besser wird. Bei der Landwirtschaft soll die Massentierhaltung zurückgedrängt und mehr Sorten auf den Äckern gesät werden.

Die CSU bezieht bei beiden Bereichen gegensätzliche Positionen. Dobrindt machte klar, dass es kein vorgeschriebenes Ende für Benzin- und Dieselmotoren geben soll und auch kein Fahrverbot für Selbstzünder in Innenstädten. Christsoziale und Christdemokraten verstehen sich außerdem als Beschützer der industriellen Landwirtschaft. Beim Thema Verkehr erhält die Union Unterstützung von den Liberalen. FDP-Chef Christian Lindner teilte per Interview heftig gegen die Grünen aus.

In der am Morgen angelaufenen Verhandlungsrunde geht es um Außen- und Familienpolitik.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 05:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.