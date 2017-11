Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour sieht für seine Partei viele Vorteile, wenn sie in einer Jamaika-Koalition das Außenministerium erhalten sollte. "Es gibt keinen besseren Ort, um ernsthaft Friedens- und Entspannungspolitik, aber auch Menschenrechtspolitik voranzubringen. Das ist nicht nur ein grünes Kernanliegen, sondern auch angesichts der Weltlage dringend notwendig", sagte der Bundestagsabgeordnete dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe).

Das Auswärtige Amt habe in Europafragen viel mehr zu sagen als manche glaubten, so Nouripour. Bei jeder Europafrage habe das Amt "ein entscheidendes Mitspracherecht". In Zeiten des Brexit werde das Auswärtige Amt wieder wichtiger.

"Wenn die Briten aus der EU ausgetreten sind, wird das Außenministerium in London der Ansprechpartner für alle direkten Verhandlungen mit Deutschland."