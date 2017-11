London - Europäische Anleger setzen zunehmend auf einen wachstumsorientierten Anlagestil, so die Experten von WisdomTree Europe.Auf das Growth Investing würden gegenwärtig Investmentfondsanlagen in Höhe von über 1 Billion Euro entfallen. In den vergangenen neun Jahren seien die Aktienanlagen in Wachstumsstrategien um fast 12,5% jährlich gestiegen und hätten sowohl Blend-Strategien als auch auf Marktkapitalisierung fokussierte Ansätze übertroffen. Inzwischen liege der Anteil des Vermögens, das europäische Investmentfonds in den "Growth-Stil" investiert hätten, bei 34%. Die derzeit starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Eurozone mit höher als erwarteten Wachstumsraten und erste Schritte in Richtung Beendigung des QE-Programms, die vermutlich als Vorspiel für steigende Zinsen zu werten seien, würden den Rahmen für eine anhaltende Fokussierung auf Wachstumsstrategien bilden.

