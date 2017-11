Nürnberg (ots) - Ab sofort 40 Cent für die Butter weniger, das ist ein Wort: Eingelöst von allen bundesweit aktiven NORMA-Filialen, wo es die 250 Gramm-Packung deutsche Markenbutter der beliebten NORMA-Marke Landfein ab heute, Donnerstag, für noch 1,59 Euro - statt vorher 1,99 Euro - zu kaufen gibt. Wie immer bei jeder der regelmäßigen Preissenkungsaktionen in den NORMA-Filialen gilt auch dieser neue Butterpreis dauerhaft. Die NORMA-Zentrale in Nürnberg teilt mit: "Die günstigsten Dauer-Niedrigpreise von NORMA sind und bleiben unser Markenzeichen - daran ändert sich auch in der Zukunft nichts."



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auch Top-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de