Vor zwei Wochen haben wir an dieser Stelle zum letzten Mal ins Hebel-Depot von DER AKTIONÄR geblickt. Seitdem hat sich in Sachen Performance einiges getan. Mittlerweile ist die prozentuale Veränderung doppelt so groß als vor vierzehn Tagen. Welche Werte für diesen starken Anstieg hauptverantwortlich sind, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.