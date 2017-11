Nach zwei Jahren nimmt HelloFresh den zweiten Anlauf an die Börse: Für 10,25 Euro wurden die Aktien ausgegeben - es gab marginale Zeichnungsgewinne: 10,60 Euro der erste Kurs. Antje Erhard im Gespräch mit Oliver Roth von Oddo Seydler Milliardenbewertung für Kochboxen? Wow! "Wir haben das kontrovers diskutiert.", sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank. Sympathisch sei, dass die Preisspanne nicht ausgereizt wurde, so gab es Zeichnungsgewinne. Werden da nun viele versuchen, Aktien über die Börse zu kaufen, zumal die ersten Gewinne relativ überschaubar waren? Was bringt die Zukunft für das Unternehmen, das nur Verluste macht? Zumal Amazon jetzt angreift????