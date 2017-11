Charttechnisch drehte die Aktie von Bayer zuletzt punktgenau an der ansteigenden Unterstützung um 110 Euro nach oben um. Zusätzlichen Halt hatten die Notierungen in diesem Bereich durch die aktuell bei 110,86 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Seitdem tendiert die Bayer-Aktie nach oben und könnte als nächstes die vorherigen Hochs von 119,95 Euro von Mitte Oktober und 123,90 Euro von Mitte Juni angreifen. Das deckt sich mit den aktuellen Analysen zur Aktie, die sich durchweg positiv äußerten. JP Morgan beließ seine Beurteilung auf Übergewichten mit einem Kursziel bei 125 Euro. Die Perspektiven des Agrarchemie- und Pharmakonzerns würden zu den besten der Branche zählen, meinte der Analyst der US-Bank. Das gleiche Ziel nannten zuvor die Analysten der UBS. Besonders optimistisch äußerten sich die Kollegen der Baader Bank zur Bayer-Aktie und beließen die Aktie nach Zahlen auf Kaufen und das mit einem Kursziel von 140 Euro. Die Umsätze des Pharma- und Chemiekonzerns seien im dritten Quartal zwar in allen Sparten hinter den Erwartungen geblieben und das operative Ergebnis habe lediglich in der Pharma-Sparte über dem Konsens gelegen, schrieb der dort zuständige ...

