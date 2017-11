FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 990 (1095) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1760 (1835) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INMARSAT TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 640 (680) PENCE - BERENBERG RAISES NORTHGATE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 465 PENCE - CITIGROUP ADDS STANDARD CHARTERED TO 'FOCUS LIST EUROPE' AND REMOVES BNP PARIBAS - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' AND TARGET PRICE TO 296 PENCE - CITIGROUP RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2109 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 590 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 653 (670) P - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4500 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES B & M PRICE TARGET TO 470 (415) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 790 (801) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UBM PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 838 (822) PENCE - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES INTU PROPERTIES TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 230 PENCE - RBC CAPITAL CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - RBC CAPITAL RAISES CLOSE BROTHERS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - RBC CAPITAL RAISES CLOSE BROTHERS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF) - TARGET 1600 P - RBC CAPITAL RAISES HOCHSCHILD MINING PL TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - RPT/CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL GROUP TO 'BUY' - S&P GLOBAL CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4253 (4737) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 735 (785) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 9920 (8270) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1330 (1225) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STHREE PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'BUY'



