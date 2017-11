Die Verpackungsverwertung in Deutschland konnte auch im Jahr 2016 ein hohes Niveau halten. Insgesamt stieg die Quote der stofflichen Verwertung um 1,2 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent. Der Verbrauch an Verpackungen stieg etwas an, insbesondere bei Glas, während Papier etwas weniger gefragt war. Das geht aus der 24. Recyclingbilanz für Verpackungen der GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH ...

