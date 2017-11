Clariant, Muttenz, Schweiz, hat in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von 4,698 Mrd. CHF erzielt. Im Vergleichszeitraum 2016 betrug das Ergebnis 4,299 Mrd. CHF. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 10 Prozent in Lokalwährungen. Dieses Ergebnis nach Angaben des Schweizer Konzerns durch Beiträge aus allen Geschäftsbereichen erzielt, wobei insbesondere Catalysis und Natural Resources durch zweistellige Wachstumsraten auffielen. Das organische Wachstum stieg in Folge von Volumenzuwächsen um 6 Prozent in Lokalwährung. Am stärksten fielen die Zuwächse in Nordamerika sowie im Mittleren Osten und Afrika aus. In beiden Regionen stieg der Umsatz in Lokalwährung um 16 Prozent. In Asien legte der Umsatz um 12 Prozent zu, insbesondere in Folge eines kräftigen Wachstums in China und Südostasien. Der Umsatz in Europa stieg um 8 Prozent. Lateinamerika meldete einen leichten Umsatzrückgang von 1 Prozent. Grund dafür war laut Clariant ein nach wie vor herausforderndes gesamtwirtschaftliches Umfeld, das jedoch erste Zeichen einer Verbesserung zeige. Care Chemicals und Catalysis zeigten beide abermals eine starke Expansion. Der Umsatz von Care Chemicals stieg um 9 Prozent in Lokalwährung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...