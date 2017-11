Die vier Internetgiganten machen ihren Aktionären derzeit viel Freude: solide Zahlen von Google, fantastische Zahlen von Facebook, ein unglaublicher Kurssprung bei Amazon und ein neues All-Time-High bei Apple. Für Anleger stellt sich dann irgendwann natürlich die Frage, wie es denn weitergeht mit dem Unternehmen, der Aktie, der liebgewonnenen Position im Depot. Einen Blick über den Tellerrand und in einen aktuellen Bestseller können Leser von DER AKTIONÄR jetzt kostenlos werfen: "The Four", so heißt das neue Werk von Internet-Papst Scott Galloway, das in den USA schon die Bestsellerlisten stürmt. Galloway untersucht Google, Apple, Amazon und Facebook und enthüllt unglaubliche Details, die sowohl Nutzer als auch Aktionäre interessieren sollten. In Kürze erscheint es auf Deutsch. Weitere Informationen und eine Gratis-Leseprobe gibt es hier. www.scottgalloway.de

Den vollständigen Artikel lesen ...