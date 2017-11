Zürich (awp) - Die Credit Suisse hat Marzio Grassi zum neuen Leiter der Region Tessin und Leiter Firmenkunden Tessin ernannt. Er übernehme diese Funktion per 1. Februar 2018 von Gabriele Zanzi, der die Grossbank auf eigenen Wunsch per Ende November 2017 verlassen werde, teilte die Credit Suisse am Donnerstag mit. Zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...