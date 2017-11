Zürich - Europäische Anleger setzen zunehmend auf einen wachstumsorientierten Anlagestil. Auf das Growth Investing entfallen gegenwärtig Investmentfondsanlagen in Höhe von über 1 Billion Euro. In den vergangenen neun Jahren stiegen die Aktienanlagen in Wachstumsstrategien um fast 12.5% jährlich und übertrafen sowohl Blend-Strategien als auch auf Marktkapitalisierung fokussierte Ansätze. Inzwischen liegt der Anteil des Vermögens, das europäische Investmentfonds in den "Growth-Stil" investiert haben, bei 34%.

Die derzeit starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Eurozone mit höher als erwarteten Wachstumsraten und erste Schritte in Richtung Beendigung des QEProgramms, die vermutlich als Vorspiel für steigende Zinsen zu werten sind, bilden den Rahmen für eine anhaltende Fokussierung auf Wachstumsstrategien. Die Herausforderung für Anleger, die in aktiv verwaltete Investmentfonds investieren, egal ob Misch-, Wachstums- oder Value-Fonds, besteht in der Beständigkeit der Performance. Eine Möglichkeit, um damit verbundene Tücken zu umgehen, ist der Einsatz einer transparenten systematischen Strategie, die auf Wachstumsunternehmen abzielt. Das verwaltete Vermögen entsprechender Wachstums-ETFs ist in den vergangenen neun Jahren jährlich um fast 27% gestiegen, deutlich stärker als das von ETFs, die auf Value und Marktkapitalisierung setzen.

ETFs bieten den großen Vorteil, dass sie zumeist systematische Strategien verfolgen und bei Titelauswahl, Gewichtung und Rebalancing durch Transparenz und Klarheit überzeugen. Das bietet Anlegern eine bessere Möglichkeit, die Risiken und Vorzüge unterschiedlicher Strategien innerhalb desselben Anlagestils zu beurteilen, wie z.B. beim Growth-Ansatz. WisdomTree hat eine einzigartige Kombination aus Screening-Faktoren, Ranking- und Gewichtungsmethoden entwickelt, die sich auf dividendenzahlende Qualitäts- und Wachstumsunternehmen fokussieren. Ziel dieses Ansatzes ...

