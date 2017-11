Oy-Mittelberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Immer mehr Studien zeigen: Wenn sich der Mensch im Wald aufhält, dann tut das nicht nur der Seele gut, es schützt ihn sogar vor Krankheiten. Verantwortlich für die positiven Effekte sind Terpene - Moleküle, die Pflanzen unter anderem zur Schädlingsabwehr dienen. Beim Aufenthalt im Wald werden sie über Haut und Lunge aufgenommen. In den ätherischen Ölen heimischer Nadelbäume wie Kiefer, Fichte oder Weißtanne sind besonders viele Terpene enthalten. Über einen Vernebler in der Raumluft ausgebracht, sorgen sie auch Zuhause für wohltuende Entspannung von Körper und Geist.



Um herauszufinden, wie der Wald genau auf die Gesundheit wirkt, ließ der Tokioter Wissenschaftler Qing Li Probanden zwei Stunden lang spazieren gehen - die eine Gruppe in der Stadt, die andere im Wald. Wie Messungen im Anschluss zeigten, sanken Blutdruck und Anteil der Stresshormone in der Waldgruppe signifikant, während nach dem Stadtausflug keine gesundheitlichen Effekte erkennbar waren. Andere Untersuchungen belegen positive Auswirkungen von Waldspaziergängen unter anderem auf Immunsystem und Psyche*.



Aufgrund seiner vielfältigen präventiven Wirkung gegen verschiedene Zivilisationskrankheiten hat sich "Forest Bathing" in Japan bereits als anerkannte Heilmethode etabliert. Dabei handelt es sich um einen Waldbesuch zu Entspannungs- und Erholungszwecken - nicht zum Joggen oder Mountainbiken. Weil die Bewegung im Wald mit dem Einatmen flüchtiger organischer Substanzen verbunden ist, die unter anderen von Bäumen abgegeben werden, ist Forest Bathing im Kern ein aromatherapeutisches Konzept - Aromatherapie to go sozusagen.



Wald wirkt wohltuend auf Körper und Seele



"Gerade in stressigen Zeiten atmen die meisten von uns eher flach. Diese Atmung verstärkt die Ausschüttung von Stresshormonen zusätzlich", weiß Anusati Thumm, international tätige Ausbildungsleiterin der Ärztlich geprüften PRIMAVERA Aromaexperten/innen. "Baumdüfte haben dagegen allesamt eine atmungsvertiefende Wirkung. Die helfen sie uns, tiefer in den Bauchraum zu atmen und dadurch den Stress zu reduzieren, ohne dass wir bewusst etwas ändern müssen."



Das ätherische Öl der Fichtennadel ist bekannt für seine entzündungshemmende, schleim- und krampflösende Wirkung bei Bronchitis und Asthma. Es entspannt aber auch die Psyche, hilft bei Ängsten und fördert das innere Gleichgewicht. "Der Duft der Fichte gibt uns das GefuÌ^hl, durchatmen zu können - gerade, wenn wir mal so richtig die Nase voll haben", so Anusati Thumm.



Besonders in der Erkältungszeit gilt auch das Öl der Weißtanne als guter Begleiter. Es wirkt schleimlösend und antiseptisch. Der Seele vermittelt es Erdverbundenheit, Stärke, Ausdauer und Energie. Zirbelkieferöl ist wohltuend bei Erkältungsbeschwerden, stärkt bei Angst und Mutlosigkeit, außerdem unterstützt es einen ruhigen und erholsamen Schlaf.



Mit den Atmewohl-Produkten ist Dr. Wald stets zur Hand



Zusammen mit Eukalyptus und Pfefferminze sind Zirbelkiefer und Fichtennadel auch die wirksamen Inhaltsstoffe der neuen Atmewohl-Serie von PRIMAVERA. Als praktischer Nase frei Stick, Balsam, Duftmischung oder Kissenspray sind sie überall schnell einsatzbereit und helfen, das Immunsystem zu stärken und frei durchzuatmen. Alle "Wald-Öle" sind in 100 Prozent naturreiner Bio-Qualität auch als Einzelöle erhältlich.



"Bäume sind seit Menschengedenken der Inbegriff von Stärke und Schutz. Sie erden uns, geben Kraft und machen Mut", sagt Anusati Thumm. Sie ist auch Referentin des Seminars "Im Reich der Baum- und Wurzelöle", in dem sie über Wirkweisen und Anwendungsmöglichkeiten von Baum- und Wurzelölen in der Aromapflege informiert. Das Seminar der PRIMAVERA Akademie findet im März 2018 statt.



Jahreszeitlich gestaltete Gestecke und Sträuße mit Tannenzweigen lassen sich übrigens auch aromatherapeutisch leicht in Szene setzen: Dazu einfach ein paar Tröpfchen Weisstannenöl sparsam auf die Zweige streichen - schon verbreitet sich ein wohlbekannter Duft, der an einen Waldspaziergang erinnert. Der ideale Auftakt für die vorweihnachtliche Zeit, in der die Tage wieder kürzer werden.



Quellen:



* Qing Li et al: Acute effects of walking in forest environments on cardiovascular and metabolic parameters. In European Journal of Applied Physiology. November 2011, Volume 111, Issue 11, pp 2845-2853. http://ots.de/l5kVY http://www.hphpcentral.com/article/forest-bathing



Weitere Informationen über das Angebot der Akademie unter http://akademie.primaveralife.com/



UNTERNEHMEN



Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.



PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.



OTS: PRIMAVERA LIFE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116667.rss2



Pressekontakt: Presse PRIMAVERA LIFE GMBH Marion Keller-Hanischdörfer T 08366-8988-931 M: marion.keller@primaveralife.com