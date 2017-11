Frankfurt - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid erwartungsgemäß das Leitzinsintervall mit 1,00% bis 1,25% nicht verändert, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten würden weiterhin erwarten, dass die FED im Dezember bei ihrem letzten Zinsentscheid in diesem Jahr die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr anheben werde.

