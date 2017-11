...an der Börse gehandelt. Der erste Kurs wurde bei 10,60 Euro festgestellt. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro und damit etwa in der Mitte der Preisspanne von 9,00 bis 11,50 Euro. Wir hatten dazu geraten, die Aktie nicht zu zeichnen und erst einmal den Start abzuwarten. Wie man sieht, haben wir nichts verpasst. Großartige Zeichnungsgewinne waren mit dem Lebensmittel-Lieferdienst nicht zu verzeichnen.



