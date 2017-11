... bekommt seine Probleme nicht wirklich in den Griff. Bislang wurden Tesla die zahlreichen Ausrutscher von den Anlegern verziehen. Nach den Quartalszahlen scheint aber einigen der Geduldsfaden gerissen zu sein. Im abgelaufenen Quartal belief sich der Fehlbetrag auf 619 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg zugleich um 30 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar. Die Zahlen an sich hätten die Anleger wahrscheinlich noch toleriert.



Was sie aber verschreckte, waren neuerliche Verzögerungen beim Model 3. Die Produktion des Prestige-Flitzers soll nicht wie bisher geplant im Dezember auf 5.000 Modelle pro Woche hochgefahren werden, sondern erst drei Monate später. Durch den erneuten Rückschlag trübt sich auch charttechnisch das Bild bei Tesla ein. Auch wir werden vorsichtig und ändern unsere bislang positive Haltung zum amerikanischen Elektroauto-Pionier und ändern unser Votum von "Halten" auf "Verkaufen".



