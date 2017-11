MC Services AG richtet Presselounge des Deutschen Eigenkapitalforums 2017 aus

DGAP-News: MC Services AG / Schlagwort(e): Konferenz MC Services AG richtet Presselounge des Deutschen Eigenkapitalforums 2017 aus 02.11.2017 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

MC Services AG richtet Presselounge des Deutschen Eigenkapitalforums 2017 aus

München und Düsseldorf, 02. November 2017: MC Services AG, die international tätige Investor Relations und Public Relations Agentur, wird auch in diesem Jahr Sponsor des Deutschen Eigenkapitalforums und Gastgeber der Event-eigenen Presselounge sein. Das Forum findet vom 27. bis 29. November 2017 in Frankfurt am Main statt.

Das von der Deutschen Börse veranstaltete Deutsche Eigenkapitalforum ist Europas größte unabhängige Kapitalmarktveranstaltung. Als Matching-Plattform bringt das Forum erfolgreich kapitalsuchende deutsche und internationale Unternehmen aller Branchen sowie institutionelle Investoren und Analysten zusammen. Um neue Kontakte zwischen Presse, Unternehmen und der Financial Community zu knüpfen und bestehende Kontakte zu vertiefen, lädt MC Services gezielt Finanz- und Wirtschaftsjournalisten in die Presselounge ein und unterstützt Journalisten wie auch Unternehmen bei der Terminierung von Hintergrund- und Einführungsgesprächen oder Interviews.

"Wir freuen uns sehr, auch 2017 wieder Partner des Deutschen Eigenkapitalforums und Gastgeber der etablierten Presselounge zu sein," sagt Anne Hennecke, Managing Partner der MC Services AG. "Über die vergangenen fünf Jahre konnte die Presselounge durch unsere Kooperation mit der Deutschen Börse wachsen und sich entwickeln und wir freuen uns, den Konferenzteilnehmern auch in diesem Jahr Anregungen und eine angenehme Atmosphäre für Interviews und einen intensiven Austausch in der Presselounge zu bieten."

Seit nunmehr über 20 Jahren kommen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum Unternehmensvertreter unterschiedlichster Branchen und der Financial Community zusammen. Die Veranstaltung findet vom 27. - 29. November 2017 im Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference Center, Frankfurt am Main, statt. Das dreitägige Programm bietet neben der Presslounge ein Forenprogramm zu aktuellen Kapitalmarktthemen, 1on1s sowie Unternehmenspräsentationen. Am Dienstag und Mittwoch werden sich zudem private Unternehmen präsentieren. Interessante junge private Unternehmen verschiedener Branchen und deren Geschäftsmodelle stehen an diesen Tagen im Mittelpunkt. Wie auch im Vorjahr werden die Präsentationen der Unternehmen aus dem Deutsche Börse Venture Network auch für alle Teilnehmer der Konferenz zugänglich sein.

Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm und -ort entnehmen Sie bitte der Event-Webseite www.eigenkapitalforum.com oder der MC Services Webseite http://www.mc-services.eu/content/ekf-2017

Über MC Services

MC Services AG ist ein internationales Beratungsunternehmen für Public Relations und Investor Relations, mit Schwerpunkt auf der Life Sciences und Healthcare-Branche. Ein starkes Team aus Wissenschafts-, Finanz-, Medien- und Kommunikationsexperten mit umfangreicher Branchenerfahrung positioniert MC Services als führende Life Sciences Agentur in Europa. Zu den langjährigen Kunden zählen internationale börsennotierte wie auch private Unternehmen sowie Venture-Capital- und Beteiligungsgesellschaften. Seit vielen Jahren als Brückenkopf zwischen der Healthcare-Branche und den Finanzmärkten etabliert, bietet MC Services umfangreiche Services rund um Public Relations, Investor Relations und Finanztransaktionen. MC Services ist in München, Düsseldorf, London und Boston vertreten. www.mc-services.eu

Kontakt

Anne Hennecke MC Services AG T: +49 211 529 252 22 Fax: +49 211529 252 29 Email: anne.hennecke@mc-services.eu www.mc-services.eu

02.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

624533 02.11.2017

AXC0179 2017-11-02/12:00