Der Bundesrat hat die Verordnungen zur Energiestrategie 2050 veröffentlicht. Swissolar sieht damit die Voraussetzungen geschaffen, damit der Photovoltaik-Markt wieder die Schwellle von 300 Megawatt im Jahr übertreffen kann.Der Schweizer Bundesrat hat am Donnerstag die Verordnungen zur Energiestrategie 2050 veröffentlicht, die in einer Volksabstimmung am 21. Mai beschlossen wurden. Die Gesetzesänderungen treten offiziell zum Jahresanfang 2018 in Kraft. Der Verband Swissolar erhofft sich davon einen neuen Schub für den Ausbau der Photovoltaik im Land. Grundlage seien die mit Spannung erwarteten ...

