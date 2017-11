FMW-Redaktion

Nach Angaben aus südkoreanischen Geheimdienstquellen ist ein baldiger Test einer neuen Missile durch Nordkorea wahrscheinlich. Bisher gibt es dazu keine weiteren Angaben, jedoch ist zu vermuten, dass diese südkoreanischen Geheimdienstkreise zu dieser Auffassung gelangt sind durch Satelliten-Bilder.

Für das Regime in Nordkorea wäre ein solcher baldiger Test propgandistisch extrem reizvoll vor allem deshalb, da Donald Trump morgen zu seiner Asien-Reise audfbrechen wird - man würde also aus Sicht Pjönjangs die maximal mögliche Aufmerksamkeit bekommen, wenn ein solcher Missile-Test während des Aufenthalts von Trump etwa in Südkorea über die Bühne ginge!

Panorama-Blick auf die nordkoreanische Hauptstadt Pjönjang Foto: Sven Unbehauen - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=957466

Trump beginnt morgen seine Asien-Reise mit einem Besuch in Hawai, wo er Pearl Harbor und das Pazifikkommando der USA besuchen wird. Von dort fliegt der US-Präsident weiter am 05.November nach Japan, wo er den japanischen Ministerpräsident Abe treffen wird. Von Japan ...

