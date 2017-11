Düsseldorf (ots) - Recruiting-Event mit mehr als 100 Teilnehmern aus ganz Europa und 23 interaktiven Workshops und Trainings - Teilnehmer stellen ihr eigenes Programm zusammen und lernen verschiedene Themen und Practices von McKinsey kennen



Einer Konsumgütermarke zum Turnaround verhelfen? Mithilfe von Advanced Analytics verhindern, dass einer Bank die Kunden abwandern? Oder doch lieber eine Geldanlage-App für ein Startup entwickeln? Die Teilnehmer des Recruiting-Events "Expedition" von McKinsey & Company können vom 25. bis 28. Januar in Kitzbühel viele Facetten der Beratungsarbeit bei McKinsey kennenlernen. Dabei können sie sich ihr Programm nach ihren Interessen zusammenstellen. Statt sich wie bei anderen Veranstaltungen intensiv mit nur einer Fallstudie zu beschäftigen, haben Young Professionals, Doktoranden und Master-Studierende aller Fachrichtungen diesmal die Gelegenheit, die Vielfalt an Themen, Möglichkeiten und Kollegen von McKinsey kennenzulernen. Interessenten können sich bis zum 20. November unter http://expedition.mckinsey.com bewerben.



Während der vier Tage in der Alpine University von McKinsey absolvieren über 100 Teilnehmer aus ganz Europa ihr eigenes Curriculum. Insgesamt stehen 14 Seminare und neun Soft-Skills-Trainings zur Auswahl, aus denen jeder fünf Module wählen kann. Dabei bekommen die Teilnehmer Einblick in Fachthemen wie Operations oder Marketing, wenden Advanced Algorithmen an oder erproben sich an Methoden wie Design Thinking und Rapid Prototyping. Trainingsmodule zum erfolgreichen Verhandeln, Kommunizieren und Problemlösen runden das Programm ab. Daneben gibt es ausreichend Gelegenheit, sich mit erfahrenen Kollegen über Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei McKinsey auszutauschen.



Bewerben können sich vielseitig interessierte Young Professionals sowie akademisch herausragende Master-Studierende, Doktoranden und Postgraduierte aller Fachrichtungen.



Über McKinsey



McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzerne zählen aktuell zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit über 100 Büros in mehr als 60 Ländern.



