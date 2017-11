Köln (ots) - Am Samstag, den 11. November 2017, lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us in über 60 deutschen Märkten* von 11 bis 17 Uhr zum galaktischen Mitmach-Event ein. Kleine wie große Star Wars Fans haben die Möglichkeit, einen eigenen Mini LEGO BB8 zu bauen und den niedlichen Droiden im Anschluss zum Spielen eigener Weltraumabenteuer kostenlos mit nach Hause zu nehmen. Die am Aktionsstand bereitstehende Fotowand bietet allen Fans zudem die Gelegenheit zur Aufnahme eines Erinnerungsbildes mit den Star Wars Helden.



"Mit unserem Star Wars Make & Take Event in den Märkten möchten wir gemeinsam mit unseren Kunden die Vorfreude auf den bevorstehenden Kinostart von Star Wars: Die letzten Jedi teilen", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Die Zeit bis zum 14. Dezember scheint für echte Fans noch lang. Wer sich die Wartezeit ein wenig verkürzen möchte, findet in unseren Regalen schon heute zahlreiche Artikel zum neuen Film, die in diesem Jahr mit Sicherheit auch auf vielen Wunschzetteln für das Weihnachtsfest zu finden sein werden."



Darüber hinaus haben alle Teilnehmer beim Star Wars Make & Take Event mit ein wenig Glück die Chance auf den Gewinn attraktiver Preise. In der Lostrommel warten insgesamt fünf mächtige Toys"R"Us Geschenkkarten im Wert von je 250 Euro sowie zehn LEGO Star Wars Spielsets auf alle echten Star Wars Fans.



Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim Star Wars Make & Take Event am 11. November 2017 bei Toys"R"Us* in Deutschland. Der Aktionstag findet auch in Österreich und der Schweiz statt.



*ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Hanau, Münster, Recklinghausen und Schwerin



Über TOYS"R"US



Toys"R"Us ist mit über 1.800 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.



