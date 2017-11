Baar (ots) - Holger Berndt ist seit dem 15. Oktober bei der LizenzDirekt-Gruppe Sales-Direktor für den Raum Schweiz, Liechtenstein und Benelux. LizenzDirekt mit Sitz im Schweizerischen Baar ist ein Handelsunternehmen mit Experten für neue und gebrauchte Softwarelizenzen sowie Cloud-Lösungen. Berndts Position wurde neu geschaffen, da die LizenzDirekt-Gruppe auch in diesen Ländern stark wächst. Künftig wird der 47-Jährige bestehende Kundenbeziehungen in der Schweiz, Liechtenstein und Benelux ausbauen und neue Kunden für den Verkauf und Ankauf von Software sowie Cloudlösungen gewinnen.



Holger Berndt studierte Wirtschafts-, Politik- und Kommunikationswissenschaften. Er bringt bereits mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche mit. Zuletzt arbeitete er für Microsoft Switzerland. Dort war er als Senior Engagement Manager unter anderem für den Kundenkontakt im Software Asset Management (SAM) zuständig. In dieser Zeit entwickelte er ein umfangreiches Lizenzwissen (MLP, MCTS und MCT certified) und tiefgreifendes Know-how in SAM-Prozessen. Zuvor hat Holger Berndt bei einem der größten internationalen Software Reseller im Bereich Business Development für SAM-Services gearbeitet. "All dieses Wissen prädestiniert ihn für die vielfältigen Fragestellungen rund um den An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Software-Lizenzen", sagt Andreas E. Thyen, CEO der LizenzDirekt-Gruppe. "Eine derartige Expertise in allen Produktgruppen sowie das ausgeprägte Interesse an der Beratung der Kunden sind selten zu finden."



Die IT-Experten von LizenzDirekt legen traditionell sehr viel Wert darauf, unabhängig von den Interessen der Software-Konzerne individuell zu beraten und die Effizienz der IT beim Kunden zu steigern. Diesen hohen Ansprüchen will das Unternehmen nun nicht mehr nur auf dem deutschen und österreichischen und schweizerischen Markt, sondern noch intensiver auch in Liechtenstein und den Benelux-Ländern genügen. "Wir freuen uns über diese großartige Chance, mit einer echten Kapazität wie Holger Berndt diese für uns noch relativ neuen Märkte erobern zu können", so Thyen. "Seine Verpflichtung zeigt deutlich, dass bei LizenzDirekt anstatt reiner Vertriebszahlen konsequent die richtige Beratung und das richtige Paket für den Kunden im Vordergrund steht."



Über LizenzDirekt



Die LizenzDirekt Gruppe ist ein modernes Handelsunternehmen mit Sitz im schweizerischen Baar, dem österreichischen Großweikersdorf sowie Fischerhude in Deutschland. LizenzDirekt versteht sich als Experte für neue und gebrauchte Softwarelizenzen sowie Cloud-Lösungen, die in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommen. LizenzDirekt unterstützen Firmen dabei, die Wertschöpfung der IT zu steigern und sieht sich dabei nicht als Erfüllungsgehilfe der Software-Konzerne, sondern als unabhängiger Berater und Händler von Software-Lizenzen. LizenzDirekt handelt mit Software-Lösungen nach Maß - ob kaufen, verkaufen, mieten oder Software as a Service aus der Cloud. Die Experten zielen auf die maximale Befriedigung der Wünsche und Bedürfnisse der Kunden, dafür haben sie stets ein Ohr im Markt und sind bei Trends vorn dabei. LizenzDirekt ist extrem kundenorientiert und verlässlich, aber auch modern und unverstaubt.



OTS: LizenzDirekt AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128484 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128484.rss2



Pressekontakt: Jörg Forthmann Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel: +49 (0)40 253185-111 E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.de