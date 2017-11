Unterföhring (ots) -



Weihnachten wird genial: Hugo Egon Balder lädt in "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" am 15. Dezember, um 20:15 Uhr, hochkarätige Comedystars zum gar nicht besinnlichen Fest ein. In der ersten großen Prime Time-Show von "Genial daneben" verstärken Bastian Pastewka, Guido Cantz, Mario Barth, Max Giermann, Chris Tall, Sascha Grammel, Paul Panzer, René Marik, Kaya Yanar, Konrad Stöckel uvm. das Team um Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning.



"Genial daneben - Die Weihnachtsshow" am 15. Dezember 2017 um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Infos zur aktuellen Staffel finden Sie hier: http://presse.sat1.de/kalender



