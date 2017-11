Köln (ots) - Mit mehr als einer Millionen Abonnenten und über 240 Millionen Video-Views ist sie Deutschlands größte Food-YouTuberin: Saliha Özcan, besser bekannt als Sally, begeistert mit ihrer authentischen Art auf dem Youtube-Kanal "Sallys Welt" seit fünf Jahren die Zuschauer. Die Koch- und Backideen des von der RTL-Group-Tochter Divimove vermarkteten Influencers verfolgen 350.000 Facebook- und 420.000 Instagram-Fans, pro Monat werden ihre Videos bis zu 12 Millionen Mal aufgerufen, ihre Homepage erzielt pro Monat 1,6 Millionen Besuche. Ab dem 26.11. lässt das Social-Media-Phänomen aus dem baden-württembergischen Waghäusel sonntags um 15 Uhr in vier Folgen "Sally backt" auch die VOX-Zuschauer an ihrer Leidenschaft fürs Backen teilhaben.



Torten-Queen Sally backt gemeinsam mit einem jungen Gast zwischen 8 und 18 Jahren eine ganz besondere Torte, um damit einem geliebten Menschen wie der Oma, den Eltern oder der besten Freundin eine Freude zu bereiten. In Sallys heimischer Küche werden die fantasievollen Ideen der Kinder und Jugendlichen in die Tat umgesetzt - eine persönliche Motiv-Torte entsteht. Der YouTube-Star steht seinen jungen Gästen mit praktischen und kreativen Tipps beim Backen, Modellieren und Dekorieren zur Seite, sodass die fertige Torte schließlich als leckere Überraschung überreicht werden kann. Sally zeigt dabei ihre Leidenschaft fürs Backen und wird tatkräftig von ihrer vierköpfigen Familie, allen voran Mann Murat, bei der Arbeit am heimischen Backofen unterstützt.



VOX zeigt vier Folgen "Sally backt" ab dem 26.11. sonntags um 15 Uhr.



