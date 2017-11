Paris - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nach ihrem zuletzt starken Lauf etwas nachgegeben. Anleger holten nun erst einmal ein wenig Luft, so Händler. Der Eurostoxx 50 stand gegen Mittag 0,15 Prozent tiefer bei 3691,93 Punkten. Am Vortag war der Leitindex der Eurozone erstmals seit mehr als zwei Jahren zeitweise über die Marke von 3700 Punkten geklettert.

Der französiche CAC-40 sank zuletzt um 0,06 Prozent auf 5511,01 Punkte. Der Londoner FTSE 100 indes gewann vor dem Zinsentscheid der britischen Notenbank 0,17 Prozent auf 7501,00 Punkte. Experten erwarten, dass die Bank of England (BoE) den Leitzins erstmals nach zehn Jahren wieder erhöhen wird.

In den Industriebetrieben des Euroraums wird die Stimmung derweil ...

