Zürich - Die globalen Konjunkturdaten fielen auch im Oktober überraschend gut aus, so die Experten von Swisscanto Invest.Insgesamt würden sie auf eine Fortsetzung des Aufschwungs bei gedämpfter Inflation hindeuten. Die US-Wirtschaft befinde sich trotz der Belastungen durch die Wirbelstürme weiter auf Wachstumskurs. Die Europäische Zentralbank mache einen Schritt in Richtung Normalisierung der Geldpolitik. Sie habe die Reduzierung des Anleihen-Ankaufprogramms auf den Beginn des kommenden Jahres hin angekündigt. In Großbritannien seien die Konjunkturdaten der vergangenen Wochen gemischt ausgefallen, sie würden aber insgesamt noch keine deutliche Verlangsamung des Wachstums anzeigen. Weiterhin erfreulich entwickle sich die chinesische Konjunktur. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal liege mit 6,8 Prozent nur leicht unter den in den ersten zwei Quartalen erreichten 6,9 Prozent. In Japan bleibe Ministerpräsident Abe nach den Neuwahlen an der Macht. Die ultraexpansive Geldpolitik dürfte somit fortgeführt werden.

