Wien (ots) - Am 09. und 10. November lädt der Club of Rome zur internationalen Jahreskonferenz nach Wien. Im Vorfeld wird am Mittwoch, den 08.11.2017, der neue Bericht an den Club of Rome "Der Seneca-Effekt: Warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen können" von Prof. Ugo Bardi offiziell vorgestellt.



Club of Rome Mitglieder kommen aus der ganzen Welt mit internationalen ExpertInnen, ForscherInnen und Gästen in Wien zusammen, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit sowie Lösungsansätze und Bewältigungsstrategien zu diskutieren. Dazu zählen der Klimawandel, Umweltzerstörung, die stetige Zunahme der Weltbevölkerung, globale Ungleichheit, Migration sowie die politischen Krisen in der westlichen Welt.



