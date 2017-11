Die Öl- und Heizölpreise geben am Donnerstag spürbar nach. Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird um durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter billiger und auch am Vormittag fallen die Ölpreise weiter. Nur ein kurzer Rücksetzer oder der Auftakt zu langersehnten Korrektur? Laut DOE-Erhebung sind die amerikanischen Öllagerbestände in der 43. KW weit weniger stark gesunken als es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...