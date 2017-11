Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele in Syrien angegriffen. Bei einem Anrgiff wurde eine Kupferfabrik in der Industriestadt Al-Hisja beschossen. Dabei entstand laut syrischer Regierung erheblicher Schaden.

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Beobachtern Ziele in der zentralsyrischen Provinz Homs beschossen. Aus Kreisen der syrischen Regierung wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass bei dem Angriff am Mittwoch eine Kupferfabrik in der ...

